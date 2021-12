Coppa Davis 2021, Djokovic batte Cilic e tiene a galla la Serbia contro la Croazia (Di venerdì 3 dicembre 2021) Novak Djokovic ha battuto Marin Cilic e regalato speranza alla sua Serbia contro la Croazia, alle semifinali della Coppa Davis 2021. Il serbo è riuscito a superare il croato per 6-4, 6-2, superando alcune difficoltà dovute probabilmente agli impegni ravvicinati e alle diverse ore in campo tra singolare e doppio, per quanto riguarda gli scontri precedenti. Djokovic dominante nei frangenti decisivi e Cilic poco pragmatico, con il risultato eloquente a certificare l’ennesimo successo di rilievo dell’inarrestabile serbo. Dopo la sconfitta di Dusan Lajovic per mano di Borna Gojo, affermazione del numero uno al mondo contro il campione degli Us Open 2014; la sfida di doppio Mektic/Pavic ... Leggi su sportface (Di venerdì 3 dicembre 2021) Novakha battuto Marine regalato speranza alla suala, alle semifinali della. Il serbo è riuscito a superare il croato per 6-4, 6-2, superando alcune difficoltà dovute probabilmente agli impegni ravvicinati e alle diverse ore in campo tra singolare e doppio, per quanto riguarda gli scontri precedenti.dominante nei frangenti decisivi epoco pragmatico, con il risultato eloquente a certificare l’ennesimo successo di rilievo dell’inarrestabile serbo. Dopo la sconfitta di Dusan Lajovic per mano di Borna Gojo, affermazione del numero uno al mondoil campione degli Us Open 2014; la sfida di doppio Mektic/Pavic ...

Advertising

Eurosport_IT : SINNER SCATENATO, L'ITALIA BATTE GLI USA ???????? L'azzurro schianta in poco più di un'ora Isner e porta l'Italia alla… - fanpage : #CoppaDavis, l'Italia batte gli USA con un #Sinner scatenato - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS COPPA DAVIS, ITALIA-CROAZIA: SINNER VINCE IL SECONDO MATCH Battuto Cilic in tre set (3-6, 7-6, 6-3… - sportface2016 : #CoppaDavis, #Djokovic batte #Cilic e tiene a galla la Serbia contro la Croazia #DavisCup - zazoomblog : LIVE – Djokovic-Cilic 6-4 3-1 Serbia-Croazia Coppa Davis 2021: RISULTATO in DIRETTA - #Djokovic-Cilic #Serbia-Croa… -