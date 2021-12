Coppa Davis 2021, derby fra Serbia e Croazia per giocarsi un posto in finale (Di venerdì 3 dicembre 2021) Siamo quasi al termine dell’edizione numero 109 della Coppa Davis. Nella cornice della Caja Magica di Madrid sono rimaste quattro squadre a giocarsi il prestigioso trofeo per Nazionali; l’ultimo weekend tennistico del 2021 comincerà con la semifinale tra Serbia e Croazia, in un derby che si preannuncia ricchissimo di emozioni e di significati intrinsechi. Non sono molti che avrebbero scommesso sui croati come una delle possibili pretendenti al titolo, ma la squadra di Vedran Martic è riuscita ad avere la meglio sull’Italia grazie alla sorprendente vittoria di Borna Gojo su Lorenzo Sonego. Il punto decisivo è arrivato dagli uomini più rappresentativi, Nikola Mektic e Mate Pavic che hanno oramai scalzato dal ruolo di frontman Marin Cilic: semplicemente ... Leggi su oasport (Di venerdì 3 dicembre 2021) Siamo quasi al termine dell’edizione numero 109 della. Nella cornice della Caja Magica di Madrid sono rimaste quattro squadre ail prestigioso trofeo per Nazionali; l’ultimo weekend tennistico delcomincerà con la semitra, in unche si preannuncia ricchissimo di emozioni e di significati intrinsechi. Non sono molti che avrebbero scommesso sui croati come una delle possibili pretendenti al titolo, ma la squadra di Vedran Martic è riuscita ad avere la meglio sull’Italia grazie alla sorprendente vittoria di Borna Gojo su Lorenzo Sonego. Il punto decisivo è arrivato dagli uomini più rappresentativi, Nikola Mektic e Mate Pavic che hanno oramai scalzato dal ruolo di frontman Marin Cilic: semplicemente ...

