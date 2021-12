Coppa America: incoraggiante numero di iscrizioni per AC37 (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il numero di iscrizioni anticipate per la 37a America’s Cup ha smentito le previsioni secondo cui il costo della competizione, unito alla mancanza di una sede, avrebbe ostacolato le iscrizioni per AC37. Le iscrizioni per AC37 Le iscrizioni sono state aperte alle 0000hr del 1 dicembre 2021 e dovevano essere inviate a Emirates Team New Zealand in prima istanza, in copia al Royal New Zealand Yacht Squadron, con un avviso di sfida di due pagine indirizzato al Commodoro di RNZYS. C’è una lista di cinque o sei squadre che sono seri potenziali partecipanti. Mercoledì 1 dicembre (NZT), il Royal New Zealand Yacht Squadron e Emirates Team New Zealand hanno annunciato in un comunicato stampa che “Diverse candidature subito dopo l’apertura del periodo di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 3 dicembre 2021) Ildianticipate per la 37a’s Cup ha smentito le previsioni secondo cui il costo della competizione, unito alla mancanza di una sede, avrebbe ostacolato leper. LeperLesono state aperte alle 0000hr del 1 dicembre 2021 e dovevano essere inviate a Emirates Team New Zealand in prima istanza, in copia al Royal New Zealand Yacht Squadron, con un avviso di sfida di due pagine indirizzato al Commodoro di RNZYS. C’è una lista di cinque o sei squadre che sono seri potenziali partecipanti. Mercoledì 1 dicembre (NZT), il Royal New Zealand Yacht Squadron e Emirates Team New Zealand hanno annunciato in un comunicato stampa che “Diverse candidature subito dopo l’apertura del periodo di ...

