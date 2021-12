Contributi per gas, acqua ed energia elettrica: domani al via le domande (Di venerdì 3 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiL’assessore alle Politiche Sociali, Carmen Coppola, rende noto che è stato pubblicato il secondo avviso per l’erogazione di Contributi economici a parziale copertura delle spese per le utenze domestiche di energia elettrica, gas e acqua e per i canoni di locazione nella fase di emergenza sanitaria da Covid 19 (secondo semestre 2021). Pertanto, a partire da domani e sino alla mezzanotte del 31 dicembre è possibile presentare la domanda esclusivamente online attraverso la sezione “Sostegno sociale” del sito del Comune di Benevento accedendo con il sistema pubblico di identità digitale (SPID). La misura è finalizzata alla copertura delle spese legate al pagamento: delle utenze domestiche per la fornitura di energia elettrica, ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 3 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiL’assessore alle Politiche Sociali, Carmen Coppola, rende noto che è stato pubblicato il secondo avviso per l’erogazione dieconomici a parziale copertura delle spese per le utenze domestiche di, gas ee per i canoni di locazione nella fase di emergenza sanitaria da Covid 19 (secondo semestre 2021). Pertanto, a partire dae sino alla mezzanotte del 31 dicembre è possibile presentare la domanda esclusivamente online attraverso la sezione “Sostegno sociale” del sito del Comune di Benevento accedendo con il sistema pubblico di identità digitale (SPID). La misura è finalizzata alla copertura delle spese legate al pagamento: delle utenze domestiche per la fornitura di, ...

