Conto corrente pignorato, la tagliola di lunedì 6 dicembre: chi resta al verde (Di venerdì 3 dicembre 2021) Dal 6 dicembre 2021, ossia da lunedì, alcuni contribuenti potrebbero trovarsi il Conto corrente pignorato: non è bloccato il provvedimento previso dalla Pace fiscale. Morale della favola, chi ha debito col fisco non potrà più rimandare il pagamento. Non si tratta di un dettaglio, di una cosa da poco: da lunedì, appunto, scattano i pignoramenti totali o parziali. Infatti il governo ha stabilito di riammettere anche i contribuenti decaduti per quanto riguarda le rate della rottamazione ter e saldo e stralcio. Tali rate dovevano essere in scadenza il 30 novembre, ma c'è stata una proroga (molto piccola) al 9 dicembre e se consideriamo la tolleranza di cinque giorni, possiamo arrivare fino al 14 dicembre. Le Entrate, in una circolare del 28 ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 dicembre 2021) Dal 62021, ossia da, alcuni contribuenti potrebbero trovarsi il: non è bloccato il provvedimento previso dalla Pace fiscale. Morale della favola, chi ha debito col fisco non potrà più rimandare il pagamento. Non si tratta di un dettaglio, di una cosa da poco: da, appunto, scattano i pignoramenti totali o parziali. Infatti il governo ha stabilito di riammettere anche i contribuenti decaduti per quanto riguarda le rate della rottamazione ter e saldo e stralcio. Tali rate dovevano essere in scadenza il 30 novembre, ma c'è stata una proroga (molto piccola) al 9e se consideriamo la tolleranza di cinque giorni, possiamo arrivare fino al 14. Le Entrate, in una circolare del 28 ...

