Continua la guerra di Pechino contro Didi, l’Uber cinese. Che lascia Wall St. (Di venerdì 3 dicembre 2021) Didi Chuxing era l’app per il trasporto automobilistico più utilizzata in Cina fino a quando Pechino ha deciso di cambiare l’economia digitale del paese introducendo regolamentazioni e limiti, cioè ha messo il guinzaglio allo sviluppo dei giganti tech. Per qualcuno il collare è talmente stretto da finire soffocato. Didi, in particolare, ha dovuto bloccare qualsiasi altra applicazione del gruppo, inclusa quella che serve ai nuovi autisti per iscriversi alla piattaforma di car-sharing, ed è stata costretta a interrompere l’iscrizione a qualsiasi nuovo utente. Questi limiti imposti a Didi, come anche a molte altre aziende tech in Cina, hanno permesso a nuove società di usare questa stretta a loro favore e utilizzare fondi dello Stato per “rubare” i clienti alle app finora dominanti, a colpi di promozioni ed offerte. Ormai ... Leggi su formiche (Di venerdì 3 dicembre 2021)Chuxing era l’app per il trasporto automobilistico più utilizzata in Cina fino a quandoha deciso di cambiare l’economia digitale del paese introducendo regolamentazioni e limiti, cioè ha messo il guinzaglio allo sviluppo dei giganti tech. Per qualcuno il collare è talmente stretto da finire soffocato., in particolare, ha dovuto bloccare qualsiasi altra applicazione del gruppo, inclusa quella che serve ai nuovi autisti per iscriversi alla piattaforma di car-sharing, ed è stata costretta a interrompere l’iscrizione a qualsiasi nuovo utente. Questi limiti imposti a, come anche a molte altre aziende tech in Cina, hanno permesso a nuove società di usare questa stretta a loro favore e utilizzare fondi dello Stato per “rubare” i clienti alle app finora dominanti, a colpi di promozioni ed offerte. Ormai ...

