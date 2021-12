Coni, ecco i nomi dei nuovi 77 fiduciari provinciali: si insedieranno giovedì (Di venerdì 3 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – giovedì 9 dicembre 2021 alle ore 17 presso il Teatro San Vittorino del Conservatorio musicale di Benevento si svolgerà la cerimonia di insediamento dei 77 fiduciari Coni Comunali della Provincia sannita. I fiduciari nominati, uno per ogni comune della Provincia, sono: Airola – Visciano Ivo; Amorosi – Riccardi Antonio Apice – Pepe Felice Apollosa – Formato Pellegrino Arpaia – Crisci Fabio Arpaise -Siciliano Antonio Baselice –Iuliano Pellegrino Bonea – Perone Giacomo Bucciano – Buono Sergio Buonalbergo – De Nigris Antonio Calvi – Mirra Carlo Campolattaro –Paglia Simone Campoli Monte Taburno – Iadanza Nicola Casalduni – Mastrocola Giuseppe Castelfranco In Miscano – Petruccelli Emiliano Castelpagano – Pagnano Gaetano Castelpoto – Maio Costanzo Castelvenere – ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 3 dicembre 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento –9 dicembre 2021 alle ore 17 presso il Teatro San Vittorino del Conservatorio musicale di Benevento si svolgerà la cerimonia di insediamento dei 77Comunali della Provincia sannita. Inati, uno per ogni comune della Provincia, sono: Airola – Visciano Ivo; Amorosi – Riccardi Antonio Apice – Pepe Felice Apollosa – Formato Pellegrino Arpaia – Crisci Fabio Arpaise -Siciliano Antonio Baselice –Iuliano Pellegrino Bonea – Perone Giacomo Bucciano – Buono Sergio Buonalbergo – De Nigris Antonio Calvi – Mirra Carlo Campolattaro –Paglia Simone Campoli Monte Taburno – Iadanza Nicola Casalduni – Mastrocola Giuseppe Castelfranco In Miscano – Petruccelli Emiliano Castelpagano – Pagnano Gaetano Castelpoto – Maio Costanzo Castelvenere – ...

