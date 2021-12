Conferenza stampa Spalletti | «Pagherò la multa Ho fatto quel che non dovevo fare»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Le parole indi Lucianoin vista della sfida di domani sera contro l’Atalanta Lucianopresenta la sfida contro l’Atalanta di domani sera. Così l’allenatore in: INFORTUNI – «Si sceglie conli che rimangono.lo che è fondamentale è stare uniti con la squadra. Abbiamo già dimostrato quanto abbiano a cuore questa maglia. Si vede sempre anche in allenamento questa voglia. Ci sarà l’occasione per chi gioca meno. Situazione per capire se vogliamo spaventarci o trovare nuove risorse per andare avanti. Dobbiamo avere ben in mente che noi siamo il mezzo per raggiungere la nostra felicità ela dei nostri tifosi.» ATALANTA – «Cliente scomodo per sono costruiti bene. Sono una rosa ...