Conferenza stampa Pioli Live: «Pronti per domani. Kjaer? Ci preoccupa» (Di venerdì 3 dicembre 2021) Le parole di Stefano Pioli in Conferenza stampa per presentare la sfida di domani contro la Salernitana a San Siro Stefano Pioli presenta in Conferenza stampa la sfida di domani contro la Salernitana. Le sue parole sulla sfida di San Siro: Sulle partite troppo ravvicinate: «Abbiamo le nostre abitudini. Abbiamo possibilità di conoscere bene i nostri avversari. Siamo Pronti per domani. Ovvio che ci sono forse troppe partite». Su Kjaer: «L’abbiamo vissuto con grande sconforto. Sappiamo chi è Kjaer sia umanamente che tecnicamente. Siamo preoccupati per la sua situazione ma sappiamo che andrà tutto bene». CONTINUA SU MILAN NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 3 dicembre 2021) Le parole di Stefanoinper presentare la sfida dicontro la Salernitana a San Siro Stefanopresenta inla sfida dicontro la Salernitana. Le sue parole sulla sfida di San Siro: Sulle partite troppo ravvicinate: «Abbiamo le nostre abitudini. Abbiamo possibilità di conoscere bene i nostri avversari. Siamoper. Ovvio che ci sono forse troppe partite». Su: «L’abbiamo vissuto con grande sconforto. Sappiamo chi èsia umanamente che tecnicamente. Siamoti per la sua situazione ma sappiamo che andrà tutto bene». CONTINUA SU MILAN NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

