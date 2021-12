Con questa le abbiamo sentite tutte: va a fare il vaccino col braccio finto (Di venerdì 3 dicembre 2021) Ieri sera a Biella, in uno dei centri vaccinali ad accesso diretto per le prime dosi, un cinquantenne si è presentato con un “finto avambraccio” (un deltoide in silicone), pensando di poter ingannare gli operatori sanitari, raggirare il sistema e ottenere così il Green pass senza aver realmente fatto il vaccino. Le cose sono però anda Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 3 dicembre 2021) Ieri sera a Biella, in uno dei centri vaccinali ad accesso diretto per le prime dosi, un cinquantenne si è presentato con un “avam” (un deltoide in silicone), pensando di poter ingannare gli operatori sanitari, raggirare il sistema e ottenere così il Green pass senza aver realmente fatto il. Le cose sono però anda Segui su affaritaliani.it

Advertising

GuidoDeMartini : ???? STATI UNITI: OBBLIGO VACCINALE BLOCCATO OVUNQUE ????????Covid Usa oggi, stop a obbligo vaccino per sanitari e lavora… - borghi_claudio : Basta confrontare le tabelle iss di questa settimana con quelle della settimana precedente per vedere che i ricover… - acmilan : A stellar performance embellished by his first 2 Rossoneri league goals. Tonight's heatmap is dedicated to Messias… - la_Anto18675 : @Corriere Ditemi Se questo è uno con i polmoni distrutti .???????? Fate pena insieme a questo servi se si è piagato a questa farsa. - Naiivi3 : RT @eristicando: bgiorno con questa fancam mi volete devastare già di prima mattina vabn?? -

Ultime Notizie dalla rete : Con questa Il Congresso interrogherà Adam Mosseri, l'uomo che tiene i nostri figli incollati a Instagram L'audizione che la prossima settimana Mosseri terrà al Senato nasce sullo sfondo di questa ... con l'ipotesi che Instagram avesse violato le leggi sulla protezione dei consumatori e messo a rischio le ...

Ri - Party - Amo, Intesa Sanpaolo con Jovanotti per la sostenibilità ...deciso di essere accanto a questa bellissima operazione, che sarà lanciata durante il tour di Jovanotti, che consiste nel ripulire 20 milioni di metri quadri di spiagge, coste e lidi. Pensiamo con ...

MotoGp, Dovizioso: "Fatico ancora con questa moto" Corriere dello Sport.it Il Consiglio federale desidera promuovere gli sport sulla neve con centri regionali di sport invernali Il Consiglio federale. Berna, 03.12.2021 - Anziché promuovere un centro nazionale per gli sport della neve, sfruttando vari centri regionali di sport invernali si intende incorag ...

Marco Mengoni: «La musica cancella il mio dolore» Tutto inizia a metà novembre. Per ascoltare le sue nuove canzoni Marco Mengoni ci invita nel suo studio di registrazione a Milano, lì dove è nato il suo nuovo disco, non un posto a caso ma quello in c ...

L'audizione che la prossima settimana Mosseri terrà al Senato nasce sullo sfondo di...l'ipotesi che Instagram avesse violato le leggi sulla protezione dei consumatori e messo a rischio le ......deciso di essere accanto abellissima operazione, che sarà lanciata durante il tour di Jovanotti, che consiste nel ripulire 20 milioni di metri quadri di spiagge, coste e lidi. Pensiamo...Il Consiglio federale. Berna, 03.12.2021 - Anziché promuovere un centro nazionale per gli sport della neve, sfruttando vari centri regionali di sport invernali si intende incorag ...Tutto inizia a metà novembre. Per ascoltare le sue nuove canzoni Marco Mengoni ci invita nel suo studio di registrazione a Milano, lì dove è nato il suo nuovo disco, non un posto a caso ma quello in c ...