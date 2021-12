Con il Großer Zapfenstreich per Angela Merkel si chiude un’era (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il 2.12.2021 alle ore 19.30 si è tenuto il tradizionale Großer Zapfenstreich con cui le forze armate congedano, con tutti gli onori, la cancelliera o il cancelliere che lascia il proprio incarico. La tradizione prevede una coreografia di notevole impatto visivo da parte delle forze armate, segue poi l’orchestra che suona tre pezzi scelti per l’occasione dalla cancelliera o dal cancelliere. Ieri la Germania ha salutato Angela Merkel sulle note di tre brani davvero interessanti, due dei quali certamente inattesi e sorprendenti, tanto che l’orchestra ha dovuto imparare i due pezzi in poco più di una settimana ed eseguirli davanti a mezzo mondo, letteralmente. Il primo pezzo scelto è quello di una cantante Punk della DDR, Nina Hagen, un’icona di una intera generazione. La canzone è del 1974 e si intitola “Du hast den ... Leggi su formiche (Di venerdì 3 dicembre 2021) Il 2.12.2021 alle ore 19.30 si è tenuto il tradizionalecon cui le forze armate congedano, con tutti gli onori, la cancelliera o il cancelliere che lascia il proprio incarico. La tradizione prevede una coreografia di notevole impatto visivo da parte delle forze armate, segue poi l’orchestra che suona tre pezzi scelti per l’occasione dalla cancelliera o dal cancelliere. Ieri la Germania ha salutatosulle note di tre brani davvero interessanti, due dei quali certamente inattesi e sorprendenti, tanto che l’orchestra ha dovuto imparare i due pezzi in poco più di una settimana ed eseguirli davanti a mezzo mondo, letteralmente. Il primo pezzo scelto è quello di una cantante Punk della DDR, Nina Hagen, un’icona di una intera generazione. La canzone è del 1974 e si intitola “Du hast den ...

Ultime Notizie dalla rete : Con Großer Germania, a Berlino la cerimonia per Angela Merkel: "Guardate il mondo con gli occhi degli altri" - I ... una canzone di Nina Hagen ("Du hast den Farbfilm vergessen") e un inno religioso ("Großer Gott, ... "Vorrei incoraggiare tutti a guardare sempre il mondo con gli occhi degli altri", ha poi detto. ...

La cerimonia militare per salutare la cancelliera Angela Merkel Merkel ha optato per il canto religioso Großer Gott, wir loben dich ("Gran Dio, noi ti lodiamo") , ... ma anche al fatto che è cresciuta in una famiglia protestante con un padre pastore. Gli esempi di ...

