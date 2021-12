Come si spiega il successo di Arcane (Di venerdì 3 dicembre 2021) Che Arcane avesse le potenzialità per essere un fenomeno mondiale lo si capiva già dal trailer. L’animazione messa sul piatto da Fortiche Production aveva l’afrore che senti prima dell’arrivo di una tempesta. Prima di quel trailer, l’ultima cosa interessante proveniente dal mondo dell’animazione restava Spiderman: Into the Spiderverse. Ma quello era un film che proveniva da un universo cinematografico rodato, con diversi esperimenti già alle spalle, e non doveva affrontare lo scoglio di prendere la propria materia narrativa da un videogioco, sfida che si era rivelata impossibile fino ad oggi. Arcane, in questo senso, sembrava voler fare scuola giocando in un campionato tutto suo, non solo perché per l’appunto era il prodotto narrativo dell’universo di League of Legends, storico videogioco di Riot Games e esport di fama internazionale, ma anche per ... Leggi su ultimouomo (Di venerdì 3 dicembre 2021) Cheavesse le potenzialità per essere un fenomeno mondiale lo si capiva già dal trailer. L’animazione messa sul piatto da Fortiche Production aveva l’afrore che senti prima dell’arrivo di una tempesta. Prima di quel trailer, l’ultima cosa interessante proveniente dal mondo dell’animazione restava Spiderman: Into the Spiderverse. Ma quello era un film che proveniva da un universo cinematografico rodato, con diversi esperimenti già alle spalle, e non doveva affrontare lo scoglio di prendere la propria materia narrativa da un videogioco, sfida che si era rivelata impossibile fino ad oggi., in questo senso, sembrava voler fare scuola giocando in un campionato tutto suo, non solo perché per l’appunto era il prodotto narrativo dell’universo di League of Legends, storico videogioco di Riot Games e esport di fama internazionale, ma anche per ...

Advertising

Jane_J24 : RT @AJG_Official: La GDF non si spiega come possa la Juve aver fatto minusvalenza - AJG_Official : La GDF non si spiega come possa la Juve aver fatto minusvalenza - CBinnella : RT @jimmomo: Come si spiega il picco di 54 mila nuovi casi Covid nel Regno Unito associato però ad un numero contenuto e gestibile di ricov… - MarcoLorux : RT @dchiaese: Apre il 15/12 la prima #Cloud Region italiana di #Oracle a Milano. @MarcoLorux spiega cosa ci aspetta e come partecipare all’… - mrtrevi : RT @Pinucci63757977: A #Lariachetira lectio magistralis della prof Myrta Merlino di cialtroneria da talk: la Santanchè,esperta di prostatit… -

Ultime Notizie dalla rete : Come spiega Unhcr lancia la campagna "Fai un gesto gentile" per salvare 3,3 milioni di rifugiati dal gelo ... soprattutto anziani e bambini" spiega Chiara Cardoletti, Rappresentante UNHCR per l'Italia, la ... distribuzione di accessori essenziali come coperte, abiti invernali, scarpe e teli di plastica. Da qui ...

Intervista a Marcelle Padovani: 'Draghi ottimo politico, sul semipresidenzialismo sto con Giorgetti' Come se lo spiega? In un certo senso il populismo, che è nato per primo in Italia, è stato sconfitto in Italia. E questo riguarda sia i 5Stelle che la Lega di Salvini. Il populismo politico è stato ...

Da lunedì scatta il super green pass: come sarà controllato? SondrioToday Scoperto il primo branco di dinosauri italiano Lo studio “An Italian dinosaur Lagerstätte reveals the tempo and mode of hadrosauriform body size evolution” da un team internazionale di ricercatori a Scoperto il primo branco di dinosauri italiano.

... soprattutto anziani e bambini"Chiara Cardoletti, Rappresentante UNHCR per l'Italia, la ... distribuzione di accessori essenzialicoperte, abiti invernali, scarpe e teli di plastica. Da qui ...se lo? In un certo senso il populismo, che è nato per primo in Italia, è stato sconfitto in Italia. E questo riguarda sia i 5Stelle che la Lega di Salvini. Il populismo politico è stato ...Lo studio “An Italian dinosaur Lagerstätte reveals the tempo and mode of hadrosauriform body size evolution” da un team internazionale di ricercatori a Scoperto il primo branco di dinosauri italiano.