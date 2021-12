Come sarà il tempo durante il ponte dell'Immacolata (Di venerdì 3 dicembre 2021) AGI - Freddo, nevicate, vento forte e piogge ma anche ampi spiragli di sole e bel tempo, soprattutto al nord, nel lungo ponte dell'Immacolata. Nel weekend prevarranno le precipitazioni con nevicate anche a quote basse per una serie di perturbazioni alimentate da aria fredda e sospinte da intense correnti di Libeccio che colpiranno soprattutto le regioni tirreniche. Poi da lunedì tornerà il bel tempo al nord mentre al centro-sud resterà una forte instabilità. In Campania l'allerta è gialla fino a sabato per il rischio idraulico e idrogeologico a causa di piogge e temporali che hanno fatto esondare il Volturno a Castelvolturno. In Toscana per le prossime 24 ore allerta gialla per il pericolo di mareggiate. Nella giornata di sabato le piogge interesseranno anche Lazio, Umbria e ... Leggi su agi (Di venerdì 3 dicembre 2021) AGI - Freddo, nevicate, vento forte e piogge ma anche ampi spiragli di sole e bel, soprattutto al nord, nel lungo. Nel weekend prevarranno le precipitazioni con nevicate anche a quote basse per una serie di perturbazioni alimentate da aria fredda e sospinte da intense correnti di Libeccio che colpiranno soprattutto le regioni tirreniche. Poi da lunedì tornerà il belal nord mentre al centro-sud resterà una forte instabilità. In Campania l'allerta è gialla fino a sabato per il rischio idraulico e idrogeologico a causa di piogge erali che hanno fatto esondare il Volturno a Castelvolturno. In Toscana per le prossime 24 ore allerta gialla per il pericolo di mareggiate. Nella giornata di sabato le piogge interesseranno anche Lazio, Umbria e ...

