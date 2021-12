Com’è morto Luciano Pavarotti? La lunga e sofferta malattia (Di venerdì 3 dicembre 2021) Sono passati quattordici anni da quando è morto Luciano Pavarotti, uno dei più grandi artisti della musica italiana. Ecco come è morto. Luciano Pavarotti (Getty Images)Luciano Pavarotti è stato uno dei più virtuosi della musica internazionale, un artista capace di scandire il tempo. La sua morte ha lasciato un vuoto nel panorama della lirica mondiale che non ha ancora trovato un degno sostituto. Il tenore emiliano si è spento il 6 settembre 2007, all’età di 71 anni. Quel giorno, fino al funerale, Modena si è stretta intorno al ricordo del grande artista e alla sua famiglia. La camera ardente appositamente allestita all’interno della Cattedrale ospitò oltre 100mila persone che si sono riversate nel luogo per dare l’ultimo saluto al ... Leggi su chenews (Di venerdì 3 dicembre 2021) Sono passati quattordici anni da quando è, uno dei più grandi artisti della musica italiana. Ecco come è(Getty Images)è stato uno dei più virtuosi della musica internazionale, un artista capace di scandire il tempo. La sua morte ha lasciato un vuoto nel panorama della lirica mondiale che non ha ancora trovato un degno sostituto. Il tenore emiliano si è spento il 6 settembre 2007, all’età di 71 anni. Quel giorno, fino al funerale, Modena si è stretta intorno al ricordo del grande artista e alla sua famiglia. La camera ardente appositamente allestita all’interno della Cattedrale ospitò oltre 100mila persone che si sono riversate nel luogo per dare l’ultimo saluto al ...

