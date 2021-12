Come i no vax stanno provando a rallentare il lavoro nei centri vaccinali (Di venerdì 3 dicembre 2021) Si mettono in coda, fanno la fila e poi – quando arriva il loro turno – polemizzano e vanno via senza ricevere il vaccino. Questa è la strategia dei no vax denunciata dal direttore generale della Ulss di Treviso che ha spiegato Come tutto ciò rappresenti un ostacolo e un bastone tra le ruote all’interno della macchina della campagna vaccinale. Stratagemmi che provocano la dilatazione delle tempistiche e non fanno mancare le polemiche in mezzo alla folla di persone che vuole realmente immunizzarsi contro il Covid. No Vax rallentano e boicottano il lavoro nei centri vaccinali “Capita tutti i giorni in tutti i nostri Vax Point – ha detto a La Tribuna di Treviso Francesco Benazzi, direttore generale della Ulss 2 del Veneto -. Abbiamo quotidianamente tre, quattro persone, che adottano questa tecnica: arrivano e iniziano a ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 3 dicembre 2021) Si mettono in coda, fanno la fila e poi – quando arriva il loro turno – polemizzano e vanno via senza ricevere il vaccino. Questa è la strategia dei no vax denunciata dal direttore generale della Ulss di Treviso che ha spiegatotutto ciò rappresenti un ostacolo e un bastone tra le ruote all’interno della macchina della campagna vaccinale. Stratagemmi che provocano la dilatazione delle tempistiche e non fanno mancare le polemiche in mezzo alla folla di persone che vuole realmente immunizzarsi contro il Covid. No Vax rallentano e boicottano ilnei“Capita tutti i giorni in tutti i nostri Vax Point – ha detto a La Tribuna di Treviso Francesco Benazzi, direttore generale della Ulss 2 del Veneto -. Abbiamo quotidianamente tre, quattro persone, che adottano questa tecnica: arrivano e iniziano a ...

