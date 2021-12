Com’è cambiato Il Milanese Imbruttito, la maschera della milanesità sul web (Di venerdì 3 dicembre 2021) A Milano succede che una pagina nata per gioco sugli stereotipi più gettonati riguardanti la città e chi la abita, diventi un‘azienda di content creation di successo e che arrivi nelle sale con un film vero e proprio. Il Milanese Imbruttito, realtà creata nel 2013 da Tommaso Pozza, Federico Marisio e Marco De Crescenzio, sta infatti per arrivare al cinema con “Mollo tutto e apro un chiringuito”, film che, non poteva essere altrimenti, arriverà nelle sale il 7 dicembre, ovvero il giorno di Sant’Ambroeus. «Che poi noi siamo tutti e tre dei giargiana, nessuno è di Milano, ma ci siamo trasferiti qua per studiare» racconta uno dei founder, Tommaso Pozza nella sua «ora buca», in pieno stile Imbruttito, dopo l’anteprima di “Mollo tutto e apro un Chiringuito”. «Siamo partiti dall’osservazione del reale, amici o contatti di lavoro, ognuno di ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 3 dicembre 2021) A Milano succede che una pagina nata per gioco sugli stereotipi più gettonati riguardanti la città e chi la abita, diventi un‘azienda di content creation di successo e che arrivi nelle sale con un film vero e proprio. Il, realtà creata nel 2013 da Tommaso Pozza, Federico Marisio e Marco De Crescenzio, sta infatti per arrivare al cinema con “Mollo tutto e apro un chiringuito”, film che, non poteva essere altrimenti, arriverà nelle sale il 7 dicembre, ovvero il giorno di Sant’Ambroeus. «Che poi noi siamo tutti e tre dei giargiana, nessuno è di Milano, ma ci siamo trasferiti qua per studiare» racconta uno dei founder, Tommaso Pozza nella sua «ora buca», in pieno stile, dopo l’anteprima di “Mollo tutto e apro un Chiringuito”. «Siamo partiti dall’osservazione del reale, amici o contatti di lavoro, ognuno di ...

