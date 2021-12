Combinata nordica | storica Annika Sieff! A Lillehammer il primo podio per l’Italia in Coppa del Mondo!

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Nella prima gara didel Mondo 2021/22 difemminile, l’azzurraSieff ha tagliato il traguardo al terzo posto, ottenendo così ilstoricopernella disciplina! Dopo una frazione di salto in cui è stata grande protagonista, classificandosi al secondo posto, alle spalle della sola norvegese Mari Leinan Lund, è riuscita a gestire alla perfezione i 5km di fondo, dove è stata raggiunta e superata dalla sola Gyda Westvold Hagen, campionessa del mondo e atleta molto performante sugli sci stretti, mantenendo un vantaggio sempre rassicurante su tutte le altre atlete all’inseguimento. Per la giovanissima atleta nativa di Cavalese è un risultato che conferma tutto quello che di buono aveva fatto vedere nelle scorse stagioni, ...

L'unica che ha saputo tenere il passo delle prime due è la campionessa del mondo Gyda Westvold Hagen. La fuoriclasse norvegese partirà con 39' dalla testa e sembra essere la favorita per la vittoria ...Migliore degli italiani è stato Samuel Costa, 27esimo con un discreto salto da 92.5 m che gli valgono 121.6 punt i. Più arretrati gli altri quattro azzurri presenti in gara, con Jacopo Bortolas , ...Nella prima gara di Coppa del Mondo 2021/22 di Combinata Nordica femminile, l'azzurra Annika Sieff ha tagliato il traguardo al terzo posto, ottenendo così il primo storico podio per l'Italia nella dis ...Prima gara stagionale di Coppa del Mondo femminile di Combinata Nordica. Dopo l'esperimento della coppa dell'anno scorso, conclusasi con una sola gara disputata, la stagione 2021/22 vedrà la prima ver ...