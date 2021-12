Combinata nordica femminile | Annika Sieff | “Voglio ripetere lo stesso risultato”

(Di venerdì 3 dicembre 2021) L’Italia sogna nell’esordio stagionale della Coppa del Mondo diha infatti concluso in prima posizione il Provisional Competition Round (valido in caso di cancellazione di una serie ufficiale di gara) sul trampolino piccolo di Lillehammer ed oggi proverà a ripetersi nella prova di salto e poi con il fondo cercare di difendere un grande. L’ azzurra classe 2003 ha raggiunto quota 95 metri da stanga 14, totalizzando 139.3 punti anche grazie ad una fase di atterraggio impeccabile. Seconda posizione a 2.3 punti dalla vetta per norvegese Mari Leinan Lund, mentre in terza posizione ha chiuso piazza Gyda Westvold Hansen, favorita della vigilia, che ha accusato addirittura 15.5 punti (ovvero 1’02” in ottica segmento di fondo) di ritardo da ...

Saranno di scena il pattinaggio di velocità su pista lunga con la Coppa del Modo di Salt Lake City , lo sci nordico con la Coppa del Mondo di combinata nordica, salto con gli sci, sci di fondo , lo ...CALENDARIO SPORT INVERNALI OGGI (VENERDÌ 3 DICEMBRE): PROGRAMMA, ORARI, TV VENERDÌ 3 DICEMBRE: 07.00 SLITTINO " Nations Cup a Sochi (non è prevista diretta tv/streaming) 09.00 COMBINATA NORDICA (Coppa del Mondo) - PCR maschile a Lillehammer (non è prevista diretta tv/streaming) 09.40 SCI FREESTYLE (Coppa del Mondo) - Aerials femminile a Ruka (diretta streaming su ...