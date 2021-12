Columbia University, Usa: ucciso a coltellate uno studente italiano, un turista ferito gravemente (Di venerdì 3 dicembre 2021) Lo studente ucciso si chiamava Davide Giri di 30 anni, e frequentava un master dopo il dottorato a Torino. Il 25enne che lo ha ucciso è stato fermato dalla polizia a Central Park. Poco dopo aver assalito Giri, il ragazzo ha accoltellato anche un 27enne turista identificato dal New York Times come italiano L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 3 dicembre 2021) Losi chiamava Davide Giri di 30 anni, e frequentava un master dopo il dottorato a Torino. Il 25enne che lo haè stato fermato dalla polizia a Central Park. Poco dopo aver assalito Giri, il ragazzo ha accoltellato anche un 27enneidentificato dal New York Times comeL'articolo proviene da Firenze Post.

Agenzia_Ansa : Ucciso a coltellate a New York uno studente italiano della Columbia University. Si chiamava Davide Giri, aveva 30… - fanpage : Lo studente italiano Davide Giri, 30 anni, è stato ucciso a coltellate a New York, dove si trovava per approfondire… - MediasetTgcom24 : New York, studente italiano della Columbia University ucciso a coltellate #davidegiri - artnewsit : #ColumbiaUniversity : è un 25enne del Queens l’assassino di #DavideGiri - FirenzePost : Columbia University, Usa: ucciso a coltellate uno studente italiano, un turista ferito gravemente -