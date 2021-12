Colao inciampa sulla… Nuvola Piano per la digitalizzazione al palo Ritardi sul Cloud delle pubbliche amministrazioni Fiore all’occhiello del Pnrr per il Governo dei Migliori

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Ildeigià balbetta sull’attuazione del Recovery Plan, accumulando i primi. Peraltro su uno dei fiori, quellaper cui Mario Draghi ha voluto al suo fianco un profilo fidatissimo, come il manager Vittorio(nella foto). Il Polo strategico nazionale (Psn), pilastro per mettere in piedi il, è stato rimandato di qualche mese. Il progetto è slittato, quasi sottotraccia, nonostante le buone intenzioni manifestate dal ministro dell’Innovazione e della transizione digitale. Entro luglio 2021, infatti, si puntava a bandire la gara per scegliere il gestore della nuova infrastruttura, indicando come soluzione ...