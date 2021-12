Coez a FqMagazine | “Sono fidanzato | canto meno l’amore e il mio sound è più duro | da coattello Ecco perché il tour nei club e non nei palazzetti”

Leggi su ilfattoquotidiano

"Volare è guardare su e non giù da un terrazzo, è pretendere di più, e che cazzo. È non tornare a casa dopo un concerto, non conta se ho sofferto, guarda come mi diverto". Il titolo del sesto disco di, "Volare", è una dichiarazione di intenti. Il nuovo progetto e? stato preceduto da due brani, "Wu-Tang" e "Flow Easy". Il primo vero singolo estratto è "Come nelle canzoni". Tante le collaborazioni con colleghi e "soprattutto amici" come Neffa ("Cerchi Con Il Fumo"), Salmo e Massimo Pericolo ("Crack"), Gue? e Gemitaiz ("Sesso e Droga"), Noyz Narcos ("Ol? Dirty") e il collettivo Brokenspeakers ("Casse Rotte"). Dal 31 gennaio 2022 parte da Torino il. Cosa rappresenta per te "Volare"?Questo album per me è un riassunto di tutti gli album fatti sino ad adesso. Cirichiami al mio primo periodo ma 'Occhi Rossi' rappresenta uno ...