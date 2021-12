Clima, Cingolani: “Tutto il mondo ha accettato l’idea che dobbiamo accelerare” (Di venerdì 3 dicembre 2021) “Tutto il mondo ha accettato all’unanimità l’idea che dobbiamo accelerare, avere maggiore ambizione; aver accettato il target di 1.5 °C è il principale risultato dell’anno. D’altra parte sappiamo, specialmente quando consideriamo la grande fetta di Paesi rappresentati nella Cop26, che è inevitabile concludere con un compromesso che potrebbe non soddisfare tutti ma che è ragionevole e rappresenta un passo in avanti per i prossimi anni”. Così il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani, nel suo intervento durante la presentazione a Roma del World Energy Outlook dell’Agenzia internazionale dell’energia (Iea). Quanto ai giovani, dice, “sono indispensabili, sono i titolari del futuro che stiamo cercando di correggere ora. Credo che l’aspetto ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 3 dicembre 2021) “ilhaall’unanimitàche, avere maggiore ambizione; averil target di 1.5 °C è il principale risultato dell’anno. D’altra parte sappiamo, specialmente quando consideriamo la grande fetta di Paesi rappresentati nella Cop26, che è inevitabile concludere con un compromesso che potrebbe non soddisfare tutti ma che è ragionevole e rappresenta un passo in avanti per i prossimi anni”. Così il ministro della Transizione ecologica Roberto, nel suo intervento durante la presentazione a Roma del World Energy Outlook dell’Agenzia internazionale dell’energia (Iea). Quanto ai giovani, dice, “sono indispensabili, sono i titolari del futuro che stiamo cercando di correggere ora. Credo che l’aspetto ...

