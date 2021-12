Clamoroso, potrebbe saltare una prestigiosa panchina in Premier! (Di venerdì 3 dicembre 2021) Rafa Benitez, tecnico dell’Everton, sta vivendo un brutto periodo con la propria squadra che difatti si trova a soli cinque punti dalla zona retrocessione. A tal proposito, il presidente Bill Kenwright, ha convocato con urgenza il consiglio di amministrazione e il primo tema su cui discutere, dovrebbe essere proprio il futuro del tecnico spagnolo. Rafa Benitez, EvertonAddirittura, per l’occasione, dovrebbe far ritorno dagli Stati Uniti il proprietario Farhad Moshiri il quale però sembra essere dalla parte del tecnico. Difatti, egli ha affermato: “Rafa è un buon manager e la sottoperformance è in gran parte dovuta agli infortuni”. I tifosi non sono affatto contenti dell’andamento della squadra e dunque, le prossime partite saranno decisive per il futuro di Benitez e dell’Everton. Leggi su rompipallone (Di venerdì 3 dicembre 2021) Rafa Benitez, tecnico dell’Everton, sta vivendo un brutto periodo con la propria squadra che difatti si trova a soli cinque punti dalla zona retrocessione. A tal proposito, il presidente Bill Kenwright, ha convocato con urgenza il consiglio di amministrazione e il primo tema su cui discutere, dovrebbe essere proprio il futuro del tecnico spagnolo. Rafa Benitez, EvertonAddirittura, per l’occasione, dovrebbe far ritorno dagli Stati Uniti il proprietario Farhad Moshiri il quale però sembra essere dalla parte del tecnico. Difatti, egli ha affermato: “Rafa è un buon manager e la sottoperformance è in gran parte dovuta agli infortuni”. I tifosi non sono affatto contenti dell’andamento della squadra e dunque, le prossime partite saranno decisive per il futuro di Benitez e dell’Everton.

