Cislago | tribuna nuova ma non coperta | è polemica

Sarà un lungo inverno sotto la pioggia per i tifosi del Cistellum 2016: dovranno seguire le partite della squadra di casa nella tribuna del nuovo stadio senza tettoia, in balia delle intemperie. Non c'è il tempo materiale per costruirla: non resta che rassegnarsi, confidando nella prossima stagione. E' l'auspicio di Mirko Mantegazza, presidente della società. L'articolo proviene da Il Notiziario.

