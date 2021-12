Cipro | il Papa porterà in Italia 50 rifugiati

Advertising

vaticannews_it : #PapaFrancesco nel firmare il Libro d’Onore nell’arcivescovado ortodosso di #Cipro, a Nicosia, riafferma che la str… - vaticannews_it : #2dicembre #PapaFrancescoCipro Il Papa si rivolge alle autorità del Paese: isola aperta e lacerata, prego per la pa… - vaticannews_it : #3dicembre #PapaFrancesco raccomanda di essere uniti, dialogare e camminare insieme: l'annuncio non è proselitismo… - lanuovaBQ : ??Il #Papa è a #Cipro, un viaggio con il leitmotiv dei #migranti - Italian : Papa a Cipro, incontro con gli ortodossi -

Ultime Notizie dalla rete : Cipro Papa

Nicosia, 03 dic 12:17 - La polizia diha arrestato un uomo con un coltello durante i controlli all'ingresso dello stadio di Nicosia doveFrancesco ha..., nella sua visita pastorale ilringrazia per l'accoglienza: ' Qui respiro l'atmosfera tipica della Terra Santa' ha detto ai fedeli che si sono riunti in diecimila per assistere alla .... “Discendiamo dunque dal medesimo ardore apostolico e un’unica via ci collega, quella del Vangelo”. “Pregiudizi ostili nei riguardi degli altri, preconcetti basati spesso su i ...(LaPresse) Appello di Papa Francesco all'unità tra cristiani cattolici e ortodossi. "Le differenze non sono inconciliabili, mi piace vederci in cammino verso ...