Cipro | armato di coltello tenta di entrare allo stadio dove sta celebrando messa il Papa

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Nicosia – La polizia diha reso noto di aver arrestato un uomo che cercava dicon unnellodi NicosiaFrancesco ha celebrato laper la comunità cattolica (leggi qui). Agli agenti che l’hanno fermato prima dell’ingresso, l’uomo, un 43enne che viene descritto come ‘non cipriota’, ha detto che portava ilper difendersi. Al momento non sono state diffuse altre notizie. L’incidente non ha avuto conseguenze sullo svolgimento dellaall’aperto, alla quale hanno partecipato 10mila fedeli. (fonte Adnkronos) Foto © Vatican Media – Clicca qui per leggere tutte le notizie di& VaticanoClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie sul ...