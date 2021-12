Ciclismo | Lorenzo Rota | “Ho un sogno nel cassetto Mi ispiro a Colbrelli e Masnada Il lavoro paga”

Leggi su oasport

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Per, 26enne bergamasco, quella di quest’anno è stata la prima stagione nel World Tour grazie alla Intermarchè-Wanty Gobert. Viene ricordato come l’eroe di giornata alla Liegi-Bastogne-Liegi (secondo italiano ad arrivare sul traguardo dopo Davide Formolo, ndr) capace di rimanere davanti per oltre 200 chilometri con 11 salite da affrontare ed oltre 4000 metri di dislivello.può dirsi quindi soddisfatto di questa suo primo anno nel panorama World Tour grazie a dei buoni piazzamenti e alla sua prima partecipazione al Tour de France, dove chiuse anche nella top-ten della 16esima tappa, la Es Pas de la Casa-Saint Gaudens., com’è andata questa prima stagione tra i grandi? “Sono abbastanza soddisfatto. Arrivavo da una squadra più piccola (la Vini-Zabù, ndr) e quindi non avevo grandi aspettative. Sono ...