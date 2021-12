Ciclismo | Ineos Grenadiers presenta la nuova maglia Rosso e blu scuro | le novità per il 2022

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Lahato laper la prossima stagione agonistica. La corazzata britannica, formazione di punta del World Tour di, ha rivelato una serie di cambiamenti dopo due annate in cui non sono state apportate modifiche. Ilsarà grande protagonista e affiancherà il blu, tonalità che ha caratterizzato l’ingresso del nuovo sponsor. Inserti rossi Brigade e blue Flag sulle spalle e sui fianchi, in modo da rendere ancora più accattivante la classica casacca e aumentare l’effetto velocità. Da notare la sparizione della enorme “A” sul petto, che rende il completo più sobrio. Va ricordato che la formazione ha deciso di lasciare Castelli dopo un lustro di partnership e di affidarsi alla belga Bioracer. Proprio per questo motivo ci sono ...

fenomenogabry : Ciclismo su pista, UCI Track Champions League - Elia Viviani: 'Ineos perfetta per strada e pista. A Parigi per l'or… - ImpieriFilippo : RT @Eurosport_IT: 2021 ? 2022 e 2023 ? forse UCI Track Champions League 2024 ? Olimpiadi di Parigi Il programma di @eliaviviani ci piace… - AmadioRamadio : RT @Eurosport_IT: Il segreto dell’Italia del ciclismo? Il binomio pista e strada, conferma Elia Viviani ??????????? L'intervista: https://t.co… - Eurosport_IT : 2021 ? 2022 e 2023 ? forse UCI Track Champions League 2024 ? Olimpiadi di Parigi Il programma di @eliaviviani ci… - flamminiog : RT @Eurosport_IT: Il segreto dell’Italia del ciclismo? Il binomio pista e strada, conferma Elia Viviani ??????????? L'intervista: https://t.co… -

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo Ineos

OA Sport

...aGrenadiers e non continuerà con la Cofidis. Mentre per quanto riguarda Riccardo Minali, figlio di Nicola, nel 2021 è stato alla Intermarché - Wanty Gobert. Leggi i commenti: tutte le ...... la 'culla' di un sodalizio a tutto campo e faro delumbro, la cui attività spazia in ... ora in forza allaGrenadiers di Egan Bernal e Filippo Ganna) e allo sport paralimpico (Giro ...La Ineos Grenadiers ha presentato la maglia per la prossima stagione agonistica. La corazzata britannica, formazione di punta del World Tour di ciclismo, ha rivelato una serie di cambiamenti dopo due ...Daniel Felipe Martínez pasa por un gran momento deportivo. Como gregario, su trabajo fue muy destacado en este 2021 al darle una mano a Egan Bernal en la conquista del Giro de Italia. Asimismo, demost ...