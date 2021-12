Ciaccheri | Ponte dell’Industria | riapertura importante per tutto il territorio

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Roma – “Un’ottima notizia la stesura della relazione tecnica che attendevamo, dopo l’incendio deldi Ferro, che ci permette oggi di prevedere laal transito di questo tratto cruciale per il nostro, finalmente ricucendo due quadranti cittadini che erano tagliati in due.” “Un lavoro di straordinaria delicatezza e attenzione, di cui voglio ringraziare l’Assessora Segnalini e il Gabinetto del Sindaco Gulatieri, per esserci aggiornati costantemente sulle sorti del. Verranno garantite le attenzioni al ripristino di tutte le caratteristiche di questo simbolo di Roma.” “Ma già oggi, il fatto che i lavori possano avvenire avendo riaperto ilè un’ottima notizia per tutte le romane e i romani e per i nostri quartieri, Voglio fare un plauso ...