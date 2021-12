“Chiudete Uomini e Donne”, il caso politico che sconvolge la tv italiana (Di venerdì 3 dicembre 2021) Un esposto in Procura potrebbe inguaiare Maria De Filippi e far Chiudete Uomini e Donne. Un caso politico insidia uno dei programmi storici della tv italiana. Chiude Uomini e Donne? Uomini e Donne, lo storico programma condotto da Maria De Filippi, rischia la chiusura. Lo lascia intuire Giuseppe Candela, giornalista di Dagospia e Il Fatto Quotidiano. L’annuncio è arrivato su Twitter. Candela ha fatto sapere che ci sarebbe un esposto in Procura da parte di un politico, che fa parte del Movimento 5 Stelle. La fonte? Il quotidiano Libero. In più abbiamo anche il nome del deputato: Antonio Del Monaco. Ma cosa sta succedendo? La politica vuol far chiudere il programma della De ... Leggi su ck12 (Di venerdì 3 dicembre 2021) Un esposto in Procura potrebbe inguaiare Maria De Filippi e far. Uninsidia uno dei programmi storici della tv. Chiude, lo storico programma condotto da Maria De Filippi, rischia la chiusura. Lo lascia intuire Giuseppe Candela, giornalista di Dagospia e Il Fatto Quotidiano. L’annuncio è arrivato su Twitter. Candela ha fatto sapere che ci sarebbe un esposto in Procura da parte di un, che fa parte del Movimento 5 Stelle. La fonte? Il quotidiano Libero. In più abbiamo anche il nome del deputato: Antonio Del Monaco. Ma cosa sta succedendo? La politica vuol far chiudere il programma della De ...

Advertising

AndreaD61425392 : Ma questi se credono de sta a uomini e donne,ma chiudete sto circo il 13 e fate vincere ad Aldone che almeno x un m… - 12689032 : Uomini più tosto che tradire, chiudete la relazione se non siete felici non avete paura di stare da soli ! Molti se… - folkiara : purtroppo involontariamente possiamo maturare una sorta di timore per gli uomini il terrore a volte dei loro occh…… - winterflower_jm : Ci sono commenti di uomini che hanno un cervello, e altri che CHIUDETE LA BOCCA - Laura_McFly95 : 'ma anche gli uomini subiscono violenze dalle donne' Qui per dire che non solo oggi ma anche tutti gli altri giorn… -