Chi ha paura di Nereus? L’11 Dicembre questo asteroide passerà vicino alla Terra (Di venerdì 3 dicembre 2021) “Potenzialmente pericoloso”, ma ciò non significa che in qualche modo rovinerà le feste natalizie, anzi. Nereus, asteroide che la NASA sta analizzando da tempo, passerà di fianco alla Terra L’11 Dicembre, giusto in tempo per il Natale. Nereus asteroideNon è la prima volta che commentiamo il passaggio di un asteroide “vicino” alla Terra. Questa volta, protagonista, è Nereus. Un corpo celeste grande come la Torre Eiffel e a forma di uovo. Insomma un oggetto dalle dimensioni non certo ragguardevoli ma comunque da tenere monitorato. “Potenzialmente pericoloso“, così lo ha definito la NASA, che osserva l’oggetto fluttuante del sistema solare con grande ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 3 dicembre 2021) “Potenzialmente pericoloso”, ma ciò non significa che in qualche modo rovinerà le feste natalizie, anzi.che la NASA sta analizzando da tempo,di fianco, giusto in tempo per il Natale.Non è la prima volta che commentiamo il passaggio di un. Questa volta, protagonista, è. Un corpo celeste grande come la Torre Eiffel e a forma di uovo. Insomma un oggetto dalle dimensioni non certo ragguardevoli ma comunque da tenere monitorato. “Potenzialmente pericoloso“, così lo ha definito la NASA, che osserva l’oggetto fluttuante del sistema solare con grande ...

