Chi era Davide Giri, lo studente italiano della Columbia accoltellato da un 25enne (Di venerdì 3 dicembre 2021) E’ stato accoltellato a New York, Davide Giri, dottorando italiano della Columbia University, durante un’aggressione in strada. L’omicidio è avvenuto giovedì sera intorno alle 23, ora locale. Nello stesso quartiere è stato ferito con le stesse modalità anche un turista italiano, Robert Malastina, 27 anni. Di lì a poco una terza persona è stata minacciata L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 3 dicembre 2021) E’ statoa New York,, dottorandoUniversity, durante un’aggressione in strada. L’omicidio è avvenuto giovedì sera intorno alle 23, ora locale. Nello stesso quartiere è stato ferito con le stesse modalità anche un turista, Robert Malastina, 27 anni. Di lì a poco una terza persona è stata minacciata L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

matteorenzi : Era leader No Vax. Poi ha preso il virus, è stato salvato per un soffio. Oggi invita a farsi il vaccino. La storia… - RobertoBurioni : Era una condanna a morte, grazie alla scienza è diventata una malattia come il diabete. Chi si cura non muore e non… - borghi_claudio : Saltata la dupertassa. Bene. Ma a chi diamine può essere venuto in mente di mettere un'altra tassa per recuperare q… - OttavioZambardi : @daviderisi88 @borghi_claudio @_xenio_ E chi lo stabilisce che era il più equilibrato? Quali sono i criteri? - ugs_ufficiale : RT @GiovanniPaglia: Era il minimo: un contributo da chi guadagna oltre 75.000 € per aiutare i più poveri con le bollette. Non sono stati ca… -