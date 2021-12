Chi è Sonia Bruganelli? Età, altezza, biografia e figli (Di venerdì 3 dicembre 2021) Tutto quello che c’è da sapere su Sonia Bruganelli, dal chi è, all’età, alla vita privata e marito, a dove seguirla su Instagram e social. Chi è Sonia Bruganelli Nome e Cognome: Sonia BruganelliData di nascita: 20 febbraio 1974Luogo di Nascita: RomaEtà: 47 annialtezza: 1,79 mPeso: informazione non disponibileSegno zodiacale: PesciProfessione: produttrice televisivaMarito: Sonia è sposata con Paolo Bonolisfigli: Sonia ha L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 3 dicembre 2021) Tutto quello che c’è da sapere su, dal chi è, all’età, alla vita privata e marito, a dove seguirla su Instagram e social. Chi èNome e Cognome:Data di nascita: 20 febbraio 1974Luogo di Nascita: RomaEtà: 47 anni: 1,79 mPeso: informazione non disponibileSegno zodiacale: PesciProfessione: produttrice televisivaMarito:è sposata con Paolo Bonolisha L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

adouani_sonia : Ci portiamo dentro chi non siamo riusciti a tenerci accanto. Buongiorno?? - mimanda_picone : @volpatosonia Azz...ma chi frequenti Sonia - CeeMitz : @ceci_patrizia Se va beh. Dov'eri quando Sonia e Delia gli hanno detto chiaro e to do che fuori lui è visto male? M… - sonia_zuccaro2 : RT @ferrarisergio4: Si fa sera, così breve il giorno, il tempoluce di un sorriso, la camminata in centro, la spesa nel carrello, il trancio… - GabriellaPrati7 : @Pnarranp @CamiciSonia @canimelek @redroses269 @sonela22651081 Brava Pinar deve restare lei è importante e chi non… -