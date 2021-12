Chi è Nicoletta Mantovani | l’ex moglie di Luciano Pavarotti?

Leggi su nonsolo.tv

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Ecco chi èdiè una produttrice cinematografico, nota soprattutto per essere stata sposata con. Tra i due c’era un’importante differenza d’età, 34 anni, un dettaglio che all’inizio fece non poco discutere. A far discutere anche il fatto che lui fosse ancora sposato con Adua Veroni quando iniziò la loro relazione. Laè nata il 23 novembre 1969 a Bologna. Non sono molte le informazioni che si conoscono su di lei in merito al suo passato e alla sua vita professionale. Più nota è la sua sfera personale, lei econvolarono a nozze nel 2003 e rimasero insieme ...