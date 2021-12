Chi è la mamma di Manila Nazzaro? Ecco la foto insieme: “La mia ancora di salvataggio” (Di venerdì 3 dicembre 2021) Manila Nazzaro definisce la sua mamma come una delle sue vere ancore di salvezza della sua vita. E, proprio per questo motivo, dopo quasi tre mesi di permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip, finalmente potrà “riabbracciarla” per avere il giusto sostegno. Chi è la mamma di Manila Nazzaro? Ecco la foto insieme “Il mio... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 3 dicembre 2021)definisce la suacome una delle sue vere ancore di salvezza della sua vita. E, proprio per questo motivo, dopo quasi tre mesi di permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip, finalmente potrà “riabbracciarla” per avere il giusto sostegno. Chi è ladila“Il mio... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

Tg3web : Migranti, una bimba nasce su un barcone nel Mediterraneo in tempesta. La mamma la stringeva al cuore. 'Un'emozione… - FedeTomasi1993 : @mirkonicolino Mamma mia se tutto ciò sa di bufala! Sembra tutto quanto montato ad hoc. Non lo dico da juventino ma… - toro026 : @FortniteGame Chi la salva è figlio della mamma di @midaiwnl - 10also10v2 : @JolietJakeB @FrancescoBrt_ @h_steni @GiovyDean @myrtamerlino a parte che lei non sa io chi sia e quale lavoro facc… - NanoXxL1 : @FMCROfficial Mai aspettarsi cambiamenti da chi ha la mamma bagassa.. -