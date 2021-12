Chi ci attacca non vuole la pace. Parola del ministro degli Esteri yemenita (Di venerdì 3 dicembre 2021) Lo Yemen in questo momento è vittima di un’aggressione da parte dei ribelli Houthi finanziati dall’Iran che rifiutano qualsiasi iniziativa di pace. A denunciarlo in un’intervista a “Decode39” è il ministro degli Affari Esteri yemenita, Ahmed Awad bin Mubarak, a Roma in questi giorni per partecipare al Med20201. Il capo della diplomazia yemenita ha denunciato che è in corso da mesi una escalation militare nel suo Paese, in particolare nella provincia di Marib, e questo nonostante l’iniziativa di pace dell’Arabia Saudita e la mediazione delle Nazioni Unite. “Gli Houthi hanno completamente respinto qualsiasi iniziativa di pace, mentre nel febbraio di quest’anno è partito un attacco molto vasto degli Houthi sul fronte di Marib e Shabwah. ... Leggi su formiche (Di venerdì 3 dicembre 2021) Lo Yemen in questo momento è vittima di un’aggressione da parte dei ribelli Houthi finanziati dall’Iran che rifiutano qualsiasi iniziativa di. A denunciarlo in un’intervista a “Decode39” è ilAffari, Ahmed Awad bin Mubarak, a Roma in questi giorni per partecipare al Med20201. Il capo della diplomaziaha denunciato che è in corso da mesi una escalation militare nel suo Paese, in particolare nella provincia di Marib, e questo nonostante l’iniziativa didell’Arabia Saudita e la mediazione delle Nazioni Unite. “Gli Houthi hanno completamente respinto qualsiasi iniziativa di, mentre nel febbraio di quest’anno è partito un attacco molto vastoHouthi sul fronte di Marib e Shabwah. ...

Advertising

robertosaviano : Ho scritto una lettera a Selahattin Demirtas, in carcere in Turchia non per dei crimini ma per le parole che ha scr… - marimarsalcedo7 : RT @isoledipinte: lui poteva scegliere di fare il falso bagnandosi i capelli e fuggendo da questa domanda invece ha scelto di dire quello c… - Kiara_Valentine : Chi attacca chi critica lo spot perché 'lui non lavora letteralmente 365 giorni l'anno' (e si crede furbissimo) è c… - flyer109 : @BarillariDav Chi attacca gratuitamente è oltre l’atrofizzazione del cervello, ha la scatola cranica piena di segat… - brunab77228952 : Salvini attacca i magistrati: “Vergognoso. Chi ha aiutato la propria comunità dev’essere ringraziato, non processat… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi attacca La filosofia dei Ferragnez VEDI ANCHE Tra Fedez e Chiara Ferragni è vero amore? Nessuno capisce poco di marketing come chi ... Poi la si attacca con violenza. Infine, è accettata come ovvia' diceva il filosofo. Funziona così ...

Quando la signorina De Grandi superò il tenente Campello ...mantenuto nella scia di Guido d'Arezzo standogli regolarmente alle spalle cambia marcia e attacca: ... magnifica e straordinaria, perché chi monta Fachiro è una donna, la signorina De Grandi. L'...

Carragher attacca CR7 ma interviene…Evra: “Uno che ha giocato 775 partite parla di chi ha fatto 801 gol…” Il Posticipo Fantaconsigli: chi schierare nella sedicesima giornata La redazione di CalcioAtalanta prova ad aiutarvi nelle scelte per il prossimo turno di campionato Sabato alle 20.45 la Dea sarà di scena in trasferta contro il Napoli. Ecco i nostri magic consigli leg ...

Qui Torino – Un po’ di defezioni, chi gioca a Cagliari? La squadra guidata da Ivan Juric, che ieri ha pareggiato 2-2 contro l’Empoli, affronterà i rossoblù con parecchie assenze La rimonta subita ieri ancora brucia e Ivan Juric e i suoi calciatori vogliono ...

VEDI ANCHE Tra Fedez e Chiara Ferragni è vero amore? Nessuno capisce poco di marketing come... Poi la sicon violenza. Infine, è accettata come ovvia' diceva il filosofo. Funziona così ......mantenuto nella scia di Guido d'Arezzo standogli regolarmente alle spalle cambia marcia e: ... magnifica e straordinaria, perchémonta Fachiro è una donna, la signorina De Grandi. L'...La redazione di CalcioAtalanta prova ad aiutarvi nelle scelte per il prossimo turno di campionato Sabato alle 20.45 la Dea sarà di scena in trasferta contro il Napoli. Ecco i nostri magic consigli leg ...La squadra guidata da Ivan Juric, che ieri ha pareggiato 2-2 contro l’Empoli, affronterà i rossoblù con parecchie assenze La rimonta subita ieri ancora brucia e Ivan Juric e i suoi calciatori vogliono ...