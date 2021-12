Chelsea | vicino il rinnovo di un big | c’è la notizia!

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Ilsta lavorando per ildi un top player. La trattativa avrebbe subito una brusca accelerata. Si tratta del portiere titolare Edouard Mendy che attualmente e uno dei giocatori con lo stipendio più basso. Il club starebbe appunto lavorando per aumentare, nel prossimo contratto, il suo ingaggio. Mendy,A riferire la notizia è The Sun. Secondo il quotidiano inglese, I blues proporranno un prolungamento fino al 2025 con 5,5 milioni di euro netti a stagione. I dirigenti sperano di concludere al più presto la trattativa e tenere lontano il calciatore da possibili proposte da altri club. LEGGI ANCHE: Che tegola per il Milan, stagione finita per il giocatore!