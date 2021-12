Chelsea | Mendy vicino al rinnovo | i dettagli del nuovo contratto

Advertising

CalcioNews24 : #Mendy vicino al rinnovo - MichaoRossit : @andrewguada Cmq Maddison lo trovo un numero 10 straordinario...ma in Italia è così poco pubblicizzato ??????...e Mend… - lorenzo2392 : @Andrew161772 perché odi Onana allora. Poi al Chelsea c'è Mendy cosa ti importa di Onana - lazio902000 : @iINSIDER_ il problema è questo e poi il chelsea perderà mendy per la coppa d'africa - Matt_1906 : @adrien_ogcnice4 Chelsea: Kante,Mendy,Rudiger. Italie: Chiesa, Bonucci, Chiellini Donc si! -

Ultime Notizie dalla rete : Chelsea Mendy

TUTTO mercato WEB

La sintesi della vittoria per 2 - 1 delsul campo del Watford: gol di Mount, pari di Dennis e rete decisiva di Ziyech.E poi l'ingaggio da 5 milioni di euro a stagione decisamente eccessivo per i biancocelesti, che avrebbero bisogno dell'aiuto del. Intanto Kepa spera di rimettersi in mostra quando...Edouard Mendy, portiere del Chelsea, è vicinissimo a rinnovare il proprio contratto con i Blues. Il portiere attualmente è uno dei giocatori con lo stipendio più basso nella squadra campione d’Europa.Chelsea take on West Ham United at the London Stadium on Saturday lunchtime. Here is the team Thomas Tuchel is expected to select: Goalkeeper: Edouard Mendy will no doubt continue between the sticks ...