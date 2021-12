Che tegola per il Milan, stagione finita per il giocatore! (Di venerdì 3 dicembre 2021) Simon Kjaer, uscito per un brutto infortunio al ginocchio nel match contro il Genoa, si è sottoposto ad intervento chirurgico. Di seguito il comunicato della società: “AC Milan comunica che nella giornata odierna, Simon Kjaer è stato sottoposto ad artroscopia del ginocchio sinistro per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e la reinserzione del legamento collaterale mediale. L’intervento, effettuato presso la Clinica La Madonnina, è perfettamente riuscito ed è stato eseguito dal Dr. Roberto Pozzoni con l’apporto dell’équipe del CTS (Centro di Traumatologia dello Sport) del Galeazzi alla presenza del Responsabile sanitario del Club, Stefano Mazzoni. Kjaer sta bene ed è motivato ad iniziare da subito il percorso riabilitativo. I tempi di recupero sono stimabili in sei mesi” Kjaer, ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 3 dicembre 2021) Simon Kjaer, uscito per un brutto infortunio al ginocchio nel match contro il Genoa, si è sottoposto ad intervento chirurgico. Di seguito il comunicato della società: “ACcomunica che nella giornata odierna, Simon Kjaer è stato sottoposto ad artroscopia del ginocchio sinistro per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e la reinserzione del legamento collaterale mediale. L’intervento, effettuato presso la Clinica La Madonnina, è perfettamente riuscito ed è stato eseguito dal Dr. Roberto Pozzoni con l’apporto dell’équipe del CTS (Centro di Traumatologia dello Sport) del Galeazzi alla presenza del Responsabile sanitario del Club, Stefano Mazzoni. Kjaer sta bene ed è motivato ad iniziare da subito il percorso riabilitativo. I tempi di recupero sono stimabili in sei mesi” Kjaer, ...

