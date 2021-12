Cercasi aiutanti di Babbo Natale per confezionare ‘favori sospesi’ in occasione del Festival “Dona In…Canto” (Di venerdì 3 dicembre 2021) Cosa mettere sotto l’Albero di Natale? Un dono prima di tutto è espressione di affetto, un gesto in grado di sottolineare il valore di un legame fatto d’amore o di amicizia, per questo non è la dimensione o il costo che contano ma il cuore con cui si realizza. Per ricordarlo a tutti Babbo Natale, in un periodo storico più che mai delicato e difficile, ha deciso di scendere in campo in cerca di aiutanti che possano sostenerlo in una missione solidale per confezionare #xmasfavorisospesi. L’iniziativa, che sarà lanciata il 5 dicembre in occasione del Festival “Dona In…Canto” in scena nel Fantastico Castello di Babbo Natale fino al 19 dicembre, realizzata in collaborazione con Federcori Lazio diretta da ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 3 dicembre 2021) Cosa mettere sotto l’Albero di? Un dono prima di tutto è espressione di affetto, un gesto in grado di sottolineare il valore di un legame fatto d’amore o di amicizia, per questo non è la dimensione o il costo che contano ma il cuore con cui si realizza. Per ricordarlo a tutti, in un periodo storico più che mai delicato e difficile, ha deciso di scendere in campo in cerca diche possano sostenerlo in una missione solidale per#xmasfavorisospesi. L’iniziativa, che sarà lanciata il 5 dicembre indel” in scena nel Fantastico Castello difino al 19 dicembre, realizzata in collaborazione con Federcori Lazio diretta da ...

