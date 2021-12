**Centrodestra: Berlusconi a Cesa, 'vocazione Udc è costruire area centro affine a quella di Fi'** (Di venerdì 3 dicembre 2021) Roma, 3 dic. (Adnkronos) - ''Voi rappresentata una realtà politica importante. La vostra vocazione è quella di costruire un'area di centro profondamente affine a quella di Fi. Un centro alternativo alla sinistra e ben distinto dalla destra democratica". Lo scrive Silvio Berlusconi in una lettera inviata all'Assemblea dell'Udc e letta dal coordinatore nazionale di Fi, Antonio Tajani. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 dicembre 2021) Roma, 3 dic. (Adnkronos) - ''Voi rappresentata una realtà politica importante. La vostradiun'diprofondamentedi Fi. Unalternativo alla sinistra e ben distinto dalla destra democratica". Lo scrive Silvioin una lettera inviata all'Assemblea dell'Udc e letta dal coordinatore nazionale di Fi, Antonio Tajani.

