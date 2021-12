Céline Dion, la notizia improvvisa: a darne l’annuncio la sua più grande amica (Di venerdì 3 dicembre 2021) Icona assoluta di stile e talento, Céline Dion in queste settimane sta facendo preoccupare i fan a causa di un problema di salute (non ben specificato) che tiene tutti col fiato sospeso. La cantante ha annullato tutti gli impegni sul palcoscenico, incluso il grande concerto che avrebbe dovuto tenere a Los Angeles, e purtroppo sembra ancora lontana la sua completa ripresa. Ma le parole di Julie Snyder, sua grande amica, sono rassicuranti. Come sta Céline Dion Céline Dion è in riposo forzato da diverse settimane, molto indebolita a causa di misteriosi spasmi muscolari gravi e persistenti, come si legge nella nota rilasciata dal suo staff sui profili social della cantante. In quell’occasione i fan si sono preoccupati, anche perché ... Leggi su howtodofor (Di venerdì 3 dicembre 2021) Icona assoluta di stile e talento,in queste settimane sta facendo preoccupare i fan a causa di un problema di salute (non ben specificato) che tiene tutti col fiato sospeso. La cantante ha annullato tutti gli impegni sul palcoscenico, incluso ilconcerto che avrebbe dovuto tenere a Los Angeles, e purtroppo sembra ancora lontana la sua completa ripresa. Ma le parole di Julie Snyder, sua, sono rassicuranti. Come staè in riposo forzato da diverse settimane, molto indebolita a causa di misteriosi spasmi muscolari gravi e persistenti, come si legge nella nota rilasciata dal suo staff sui profili social della cantante. In quell’occasione i fan si sono preoccupati, anche perché ...

