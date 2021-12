Caterina Balivo e il futuro in tv: "Sarò la prima a farlo..." (Di sabato 4 dicembre 2021) Caterina Balivo è senza dubbio uno dei volti più amati della tv italiana. Da quando è finita la sua esperienza nel programma "Il Cantante Mascherato" è rimasta lontana dal piccolo schermo per dedicarsi alla sua famiglia. Nella trasmissione guidata da Milly Carlucci la showgirl campana ha ricoperto il ruolo di giudice. A tal proposito, sono tantissimi i telespettatori che vogliono sapere quando la Balivo riapparirà nel palinsesto televisivo. A rispondere alla domanda è la stessa conduttrice a "Verissimo", nella puntata che andrà in onda domenica prossima, 5 dicembre 2021. Qui la 41enne ha spiegato i suoi piani per il futuro e che tipo di trasmissione le piacerebbe condurre. Come riportato dalle anticipazioni di "Verissimo", Caterina Balivo è stata intervistata nel salotto di Silvia ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di sabato 4 dicembre 2021)è senza dubbio uno dei volti più amati della tv italiana. Da quando è finita la sua esperienza nel programma "Il Cantante Mascherato" è rimasta lontana dal piccolo schermo per dedicarsi alla sua famiglia. Nella trasmissione guidata da Milly Carlucci la showgirl campana ha ricoperto il ruolo di giudice. A tal proposito, sono tantissimi i telespettatori che vogliono sapere quando lariapparirà nel palinsesto televisivo. A rispondere alla domanda è la stessa conduttrice a "Verissimo", nella puntata che andrà in onda domenica prossima, 5 dicembre 2021. Qui la 41enne ha spiegato i suoi piani per ile che tipo di trasmissione le piacerebbe condurre. Come riportato dalle anticipazioni di "Verissimo",è stata intervistata nel salotto di Silvia ...

