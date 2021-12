Catanzaro | oggi l’evento “Ponte sullo Stretto | si | no | forse” Parteciperà anche il Presidente Occhiuto

Advertising

calabrianewsit : VIDEO- Catanzaro, tamponamento a catena oggi pomeriggio nella galleria 'Sansinato' - - PeroneFrancesco : RT @giada_cardia: Ed infine, l’ultimo simposio che vi proponiamo oggi. Sede: Hotel Hilton Cavaleri, Aula B, Roma. Giorno 9 dicembre, dalle… - JGrapsa : RT @giada_cardia: Ed infine, l’ultimo simposio che vi proponiamo oggi. Sede: Hotel Hilton Cavaleri, Aula B, Roma. Giorno 9 dicembre, dalle… - giada_cardia : Ed infine, l’ultimo simposio che vi proponiamo oggi. Sede: Hotel Hilton Cavaleri, Aula B, Roma. Giorno 9 dicembre,… - Graziel65255465 : Catanzaro: 15enne in terapia intensiva dopo il vaccino • Imola Oggi -

Ultime Notizie dalla rete : Catanzaro oggi

Stretto web

La cerimonia, indetta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si è svoltapresso la sede della Prefettura di. Ogni anno la prestigiosa decorazione viene conferita dal ...... sono questi eventi che creano i dati!!!sono i medici che dovrebbero preoccuparsi di indicare ... anche ai minori, casi come quello di, purtroppo non isolati, potrebbero moltiplicarsi ...Squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Catanzaro sede centrale è intervenuta alle ore 14.00 circa al km 30+800 all’interno della Galleria Sansinato direzione Catanzaro per incidente stradale.In Calabria, rispetto a ieri, aumentano i pazienti affetti da Coronavirus isolati a domicilio (+164) e quelli in terapia intensiva (+3) mentre scendono ...