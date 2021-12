Castel Capuano | spariti 500mila euro di risparmi | indagata ex dipendente delle Poste

Advertising

cronachecampane : Napoli, spariti 500mila euro dai libretti postali: indagata dipendente di Castel Capuano #castelcapuano - EdizioniMinerva : LA SOLITUDINE DEL PENALISTA di Gabriele Bordoni Venerdì 3 ore 11,30 c/o Biblioteca di Castel Capuano a Napoli. 'I… -

Ultime Notizie dalla rete : Castel Capuano

Il Mattino

... è successo a Napoli, precisamente nell'ufficio che ha sede a, una volta sede del Tribunale partenopeo. La responsabile dell'ammanco, "reo confessa", è una ormai ex dipendente delle ...... è successo a Napoli, precisamente nell'ufficio che ha sede a, una volta sede del Tribunale partenopeo. La responsabile dell'ammanco, 'reo confessa', è una ormai ex dipendente delle ...Grazie a un semplice ma astuto espediente è riuscita a far sparire circa mezzo milione di euro dai libretti di deposito e risparmio di una decina di clienti di Poste Italiane: è successo a Napoli, ...La vicenda, che si è diffusa velocemente in un quartiere di Napoli, mettendo in allarme molti correntisti che subito si sono rivolti alle Poste, è venuta alla luce la scorsa ...