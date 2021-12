Caso Peng Shuai, Medvedev: “Boicottaggio Cina? Giochiamo in tanti paesi con problemi politici” (Di venerdì 3 dicembre 2021) Dopo Novak Djokovic, anche Daniil Medvedev commenta la decisione della Wta di cancellare i tornei in Cina. “Quello che tutti vogliamo sapere è che lei sia al sicuro, cosa che non sappiamo ancora al 100% – ha detto in conferenza stampa – Quello che ha fatto la WTA è molto forte perché dietro ci sono molti interessi economici. Sento che ci possono essere opinioni diverse su cosa fare, non ho intenzione di criticare l’ATP per quello che fa o non fa, tutto può essere visto da diversi punti di vista. È evidente che quel che ha fatto Steve Simon è molto audace perché dietro ci sono molti interessi”. E ancora: “I prossimi tornei in Cina sono tra quasi un anno, quindi suppongo che tutto si evolverà nel tempo e conosceremo a fondo cosa sta succedendo con Shuai. Suppongo che questo brutto problema verrà risolto Ovviamente se ... Leggi su sportface (Di venerdì 3 dicembre 2021) Dopo Novak Djokovic, anche Daniilcommenta la decisione della Wta di cancellare i tornei in. “Quello che tutti vogliamo sapere è che lei sia al sicuro, cosa che non sappiamo ancora al 100% – ha detto in conferenza stampa – Quello che ha fatto la WTA è molto forte perché dietro ci sono molti interessi economici. Sento che ci possono essere opinioni diverse su cosa fare, non ho intenzione di criticare l’ATP per quello che fa o non fa, tutto può essere visto da diversi punti di vista. È evidente che quel che ha fatto Steve Simon è molto audace perché dietro ci sono molti interessi”. E ancora: “I prossimi tornei insono tra quasi un anno, quindi suppongo che tutto si evolverà nel tempo e conosceremo a fondo cosa sta succedendo con. Suppongo che questo brutto problema verrà risolto Ovviamente se ...

