Caso Dieselgate | continua l’iter d’infrazione mosso dall’UE contro l’Italia

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Il. Sguardo severo dell’UE, con occhi direttamente puntati su quello stesso scandalo emissioni che dal 2017 prosegue ancora oggi. Avviata così la seconda fase delsulla procedura di infrazione. Contestata dalla Commissione europea, soprattutto, l’assenza di penalità indi violazione delle norme che vietano dispositivi per manipolare le emissioni auto. Se infatti il Belpaese sembra avere in parte provveduto, con il ritiro dei veicoli dotati di software e altri sistemi di manipolazione, ha comunque evitato di applicare le giuste sanzioni previste. Una grave mancanza a cui dovrà rispondere, soprattutto per il sistema adottato dalla Fiat 500X.ancora dal 2017 il...

Advertising

paolorivaz : RT @EURACTIVItalia: La #CommissioneUE ha deciso di proseguire la procedura di infrazione contro l'#Italia sul caso #Dieselgate, perché non… - EURACTIVItalia : La #CommissioneUE ha deciso di proseguire la procedura di infrazione contro l'#Italia sul caso #Dieselgate, perché… - The_Real_Ref : @Red_Pill_80 @1nessuno100mil2 @borghi_claudio @panorama_it @Aifa_ufficiale I dati mica li possono verificare, sono… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Dieselgate

Metropolitan Magazine Italia

... diversamente la Commissione potrebbe prendere la decisione di deferire ilalla Corte di ...you have blocked notifications! Facebook Twitter Whatsapp Linkedin Reddit Telegram Flipboard...La Commissione europea punta il dito contro l'Italia sullo scandalo emissioni , decidendo di continuare nell'iter relativo procedura di infrazione contro il nostro Paese in seguito al. Nel dettaglio, gli organi UE contestano all'Italia la mancata imposizione della penalità in seguito alla violazione delle norme comunitarie che vietano dispositivi di manipolazione ...Caso Dieselgate: dal 2017 continua l'iter d’infrazione mosso dall’UE contro l’Italia, ora alla sua seconda fase.Ad oggi l'Italia ha solo richiamato i veicoli coinvolti. Bruxelles dà due mesi di tempo per metterci in regola con le multe alle Case ...