Casco per gli under 18 e polizza, ecco il decreto per sciare sicuri Battaglia vinta per Matilde (Di venerdì 3 dicembre 2021) Se dal prossimo 1 gennaio 2022 entrerà in vigore, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il nuovo decreto sulle "Norme di comportamento degli utenti delle aree sciabili", il merito è anche di questa donna. Leggi su corriere (Di venerdì 3 dicembre 2021) Se dal prossimo 1 gennaio 2022 entrerà in vigore, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il nuovosulle "Norme di comportamento degli utenti delle aree sciabili", il merito è anche di questa donna.

Advertising

SkySportF1 : F1, casco arcobaleno per Hamilton al GP dell'Arabia Saudita: 'Uguaglianza per tutti' #SkyMotori #F1 #Formula1… - elio_vito : Il mondo è bello perché è vario. C'è chi preferisce andare per conferenze in Arabia, piuttosto che votare il ddl Za… - DarioNardella : Da oggi, a #Firenze, casco obbligatorio per chi guida i #monopattini elettrici. Occorre fare tutto il necessario an… - grumpy792 : RT @radio_zek: #Hamilton: “Non mi sento felice di correre in Arabia. Se qualcuno vuole prendersi del tempo e andare a leggere qual è la leg… - rk70534 : RT @radio_zek: #Hamilton: “Non mi sento felice di correre in Arabia. Se qualcuno vuole prendersi del tempo e andare a leggere qual è la leg… -