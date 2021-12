Carolyn Smith dietro il sorriso nasconde dolori in tutto il corpo (Di venerdì 3 dicembre 2021) E’ sempre il sorriso la forza di Carolyn Smith, in tv sembra non avere alcun problema ma chi la segue sui social, chi conosce la sua battaglia sa bene che sta lottando contro il cancro. La sua battaglia contro il tumore al seno sembra la più facile ma la realtà è che Carolyn Smith nasconde tutto bene, tutto dietro la positività, perché la madre le ha insegnato che si sta male solo a casa. Quando arrivano i momenti più duri si nasconde dai follower per un breve tempo, poi torna e spiega che anche lei ha momenti in cui è meglio restare da sola nella sua casa, con suo marito e i loro cani. Questa volta Carolyn Smith confida tutto alla rivista Diva e Donna, parla sempre ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 3 dicembre 2021) E’ sempre illa forza di, in tv sembra non avere alcun problema ma chi la segue sui social, chi conosce la sua battaglia sa bene che sta lottando contro il cancro. La sua battaglia contro il tumore al seno sembra la più facile ma la realtà è chebene,la positività, perché la madre le ha insegnato che si sta male solo a casa. Quando arrivano i momenti più duri sidai follower per un breve tempo, poi torna e spiega che anche lei ha momenti in cui è meglio restare da sola nella sua casa, con suo marito e i loro cani. Questa voltaconfidaalla rivista Diva e Donna, parla sempre ...

