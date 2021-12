Caro Evan Hansen | dal musical al film | un catalogo delle ansie dell’adolescenza

(Di venerdì 3 dicembre 2021) “”: cominciano così le lettere che(Ben Platt, già protagonista delda cui è tratto il) scrive a sé stesso, un esercizio che al liceale affetto da ansia e depressione ha consigliato il suo terapeuta, per guardare onestamente in faccia le proprie paure e dar loro una forma per superarle. Il caso vuole che un giorno unasue lettere finisca nelle mani di un compagno di scuola, Connor Murphy (Colton Ryan), un ragazzo altrettanto problematico che però, al contrario di, esprime il suo disagio attraverso un’aggressività sfiancante. Non è l’inizio di una grande amicizia, tutt’altro. Connor subito dopo torna a casa e si toglie la vita. I suoi genitori (Amy Adams e Danny Pino) gli trovano indosso quella lettera, ...

Caro Evan Hansen è il musical con cui Steven Evelson ha affrontato un argomento tabù come la salute mentale degli adolescenti attraverso la vicenda di un ragazzo affetto da ansia sociale che... E' nelle sale italiane da ieri il film "Caro Evan Hansen", versione cinematografica del celebre musical "Dear Evan Hansen".